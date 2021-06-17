7 Şubat MİT kumpası sürecinde neler yaşandı?

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 5 sanığın 7,5 yıldan 8 yıl 4 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırdığı 18 sanıklı MİT kumpası davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, "7 Şubat aslında 15 Temmuz darbe kalkışmasına giden yolda örgütün bir güç denemesi ve gövde gösterisi mahiyetindedir" ifadeleri kullanıldı. Peki 7 Şubat 2012'de neler yaşanmıştı? Bu sorunun yanıtı haberimizde...

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