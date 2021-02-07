7 Şubat MİT kumpası nedir? Neler oldu? Kim ya da kimler ne hedefledi?

15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünün, (FETÖ) hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olan 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasının 9. yılı... Peki o süreçte neler yaşandı? 7 Şubat MİT kumpası nedir? Kim ya da kimler tarafından ne amaçla yapıldı? Bu soruların yanıtı haberimizde...

Tarihler 2011 yılının 13 Eylül gününü gösterdiğinde MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin PKK üyeleriyle Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı.

İşte 2011 yılında kronolojik sıralamaya göre yaşananlar;

16 Eylül'de ise Alp Kağan Polatkan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına ses kayıtlarına dair şikayet dilekçesi sundu.

25-26 Kasım Başkan Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi ve Erdoğan o tarihte ameliyat oldu.

5 Aralık MİT'in haber elemanı Murat Şahin yakalanıp ertesi gün tutuklandı.

19 Aralık Cumhuriyet Savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gizli tanık "Bahar"ın MİT'le ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı.

2012 yılında kronolojik sıralamaya göre yaşananlar;

31 Ocak; Bazı MİT yetkililerinin kullandıkları telefon hatları tespit edildi ve 3 ay süreyle dinlenilmesi kararı alındı.

7 Şubat; Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

8 Şubat; Başkan Erdoğan ve MİT görevlileri hakkında 18 sayfalık dilekçeden oluşan suç duyurusunda bulunuldu.

10 Şubat; MİT personeli Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım'ın yakalanması amacıyla MİT bölge başkanlığına kolluk birimleri tarafından gidildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın şüpheli olarak Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen tarafından telefonla ifadeye çağrıldı.

Savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adem Özcan imzasıyla MİT görevlileri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

11 Şubat; MİT görevlilerini ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı.

17 Şubat; MİT kanunu TBMM'de değiştirildi ve soruşturma izni başbakanın iznine bağlandı.

18 Şubat; MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

20 Şubat; Savcı Bilal Bayraktar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına ilişkin talimatın iade edilmesi istendi.

23 Şubat; Soruşturma belgeleri, fezleke ve ekleri 5 torba içerisine 23 klasör olarak başbakanlığa gönderildi.

2013 yılında kronolojik sıralamaya göre yaşananlar;

30 Ocak; Başbakanlık makamınca MİT görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildi.

22 Mart; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT görevlileri hakkında takipsizlik kararı.