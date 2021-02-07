07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Krizi mesajı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Krizi mesajı

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı "" paylaşımında bulundu. Altun açıklamasında "Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Krizi mesajı

Resmi Twitter hesabından '7 Şubat MİT Krizi' paylaşımında bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef almıştır." ifadelerine yer verdi.

İşte Altun'un paylaşımları;

Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef almıştır.

İstihbarat kurumları devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa eder. Bu anlamda hükümetin emrinde görev icra eden MİT'in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye'yi ve devletimizi hedef almak demekti.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.

FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.

Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir.

Vatan hanini Can Dündara MİT tırları davasında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı VATAN HANİNİ CAN DÜNDAR'A "MİT TIRLARI" DAVASINDA VERİLEN 27 YIL 6 AY HAPİS CEZASININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI
FETÖnün sivil imamlarına MİT tırları davası! Gizli tanık her şeyi anlattı: 2013te planlamışlar FETÖ'NÜN "SİVİL İMAM"LARINA MİT TIRLARI DAVASI! GİZLİ TANIK HER ŞEYİ ANLATTI: 2013'TE PLANLAMIŞLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA