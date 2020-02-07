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07.02.2020

7 Şubat 2012'de "Devlete Operasyon"! Başkan Erdoğan kumpasa izin vermedi

FETÖ'nün ilk darbe girişimi, 7 Şubat 2012'de oldu. FETÖ terör örgütü, tarihler 7 Şubat'ı gösterdiğinde devleti operasyon yaparak ele geçirmeye çalıştı. FETÖ'nün güdümündeki isimler Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı. Peki MİT krizinin hedefi neydi? FETÖ'nün hedefinde Başkan Erdoğan vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT Başkanı Hakan Fidan'a dediği "Gitme' kelimesi milletin kaderini değiştirdi ve FETÖ'nün kirli planı bozuldu.

Türkiye 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi milletin sokağa dökülmesiyle amacına ulaşamadan sonlandırıldı.

KİRLİ PLAN

Her şey o gün gün yüzüne çıksa da aslında Fetullahçı Terör Örgütü amacına ulaşmak için çok önceden harekete geçmişti.

BAŞARAMADILAR...

FETÖ'cüler 7 şubat 2012'de yani Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı günü seçmişti. Ama yine başaramadılar.

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