7 Haziran seçimleri gecesinde neler yaşandı?

A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık 7 Haziran seçimlerindeki yaşanan olaylara değindi. Balık o dönemde Davutoğlu'nun CHP ile ittifak kurmaya çalıştığını belirtirken, Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyledi. .