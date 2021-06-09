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7 Haziran seçimleri gecesinde neler yaşandı?

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Giriş: 09.06.2021 01:40
A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık 7 Haziran seçimlerindeki yaşanan olaylara değindi. Balık o dönemde Davutoğlu'nun CHP ile ittifak kurmaya çalıştığını belirtirken, Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyledi. .
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