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7 Haziran seçimleri gecesinde neler yaşandı?
A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık 7 Haziran seçimlerindeki yaşanan olaylara değindi. Balık o dönemde Davutoğlu'nun CHP ile ittifak kurmaya çalıştığını belirtirken, Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyledi. .