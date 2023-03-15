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6'lı koalisyonun 7. ortak HDP'yi aklama telaşı! Ali Babacan: "HDP terörle arasına mesafe koydu"

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Giriş: 15.03.2023 21:50
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile 'gizli' ittifakı açığa çıkaran 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, "Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı. HDP vekili Sezai Temelli geride kalan gün Almanya'da yaptığı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiş ve muhalefetle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceklerini öne sürmüştü. Babacan'ın bu açıklamaları görmezden gelen sözleri tepkilere neden oldu.
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