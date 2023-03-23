23 Mart 2023, Perşembe
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6'lı koalisyonda Ayasofya anlaşmazlığı
6'lı koasliyonda yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "İktidara geldiğimizde Ayasofya kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini kullandı. Ayasofya Camii olarak kalmaya devam edecek mesajı verdi. Ancak bu durum CHP içinde "Ayasofya müze olmalı" görüşünü savunanları huzursuz etti. İşte detaylar...