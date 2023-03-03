03 Mart 2023, Cuma
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6'LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı
Silinen tweetler… Tepkiler… Peş peşe olağanüstü toplantılar… 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısında neler yaşandı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, GİK toplantısı sonrası açıklamada "6 parti Kemal Kılıçdaroğlu dedi, biz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş diyoruz." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi. Peki şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.