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6'lı koalisyon dış politikada ne vadediyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.01.2023 17:01
Altılı koalisyonun seçim vaatleri tartışılıyor. Askeri liseler ve harp akademilerinin yeniden açılacağı vaat edildi. Önemli ve kritik projelerin durdurulacağı belirtildi. Salonda Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı’nın olmaması da büyük tepki çekti. Tüm bu gelişmelerin detaylarını canlı yayın konuğumuz Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
6’lı koalisyon dış politikada ne vadediyor?
6'lı koalisyon dış politikada ne vadediyor?
6’lı koalisyonun ortak mutabakat metni
6'lı koalisyonun ortak mutabakat metni
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