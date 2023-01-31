31 Ocak 2023, Salı
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6'lı koalisyon dış politikada ne vadediyor?
Altılı koalisyonun seçim vaatleri tartışılıyor. Askeri liseler ve harp akademilerinin yeniden açılacağı vaat edildi. Önemli ve kritik projelerin durdurulacağı belirtildi. Salonda Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı’nın olmaması da büyük tepki çekti. Tüm bu gelişmelerin detaylarını canlı yayın konuğumuz Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.