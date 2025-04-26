6,2’lik İstanbul depremi hangi fayda? Faydaki yeni kırılma büyük deprem üretir mi?

İstanbul’da 23 Nisan’da saatler 12,49’u gösterdiğinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremden sonra panikle dışarı çıktı ve bazı vatandaşlar hala dışarıda kalmaya devam ediyor. Peki kilitli fay ne demek? Sürüklenen fay ne anlama geliyor ve 7'lik deprem üretir mi? Artçı depremler ne kadar sürecek? Vatandaşlar ne yapmalı? Merak edilenleri jeofizik mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya anlattı.

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