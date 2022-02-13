6 muhalefet partisi yuvarlak masada! HDP’den tepki… Ortak mutabakat 28 Şubat’ta açıklanacak

CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanları dün akşam bir araya geldi. 5 buçuk saat süren toplantıda yer almayan Millet İttifakı ortağının gizli ortağı HDP'den, muhalefet liderlerine tepki geldi. 6 lider toplantının ardından yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "parlamenter sistem" üzerinde mutabık kaldıklarını duyurdu. Hazırlanan mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacak olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu toplantı fotoğrafları üzerinden değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğrafı HDP'nin hangi eş başkanı çekti ve sizi sıraya dizen kim?" diye sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN