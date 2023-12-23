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6 ile şehit ateşi düştü Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit olacağını hisseden kahraman

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 11:47
Güncelleme:23.12.2023 12:02
Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak’ın kuzeyinden dün akşam şehit haberi geldi. Terör örgütü PKK'nın üs bölgesine düzenlediği saldırıda 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizin hikayeleri ise yürekleri dağladı.
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Şehit olacağını hisseden kahraman
Şehit olacağını hisseden kahraman
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