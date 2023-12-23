6 ile şehit ateşi düştü Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit olacağını hisseden kahraman

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak’ın kuzeyinden dün akşam şehit haberi geldi. Terör örgütü PKK'nın üs bölgesine düzenlediği saldırıda 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizin hikayeleri ise yürekleri dağladı.

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