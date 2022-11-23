23 Kasım 2022, Çarşamba
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5,9’luk Düzce depremi! Büyük Marmara Depremi ile bağlantısı var mı?
Türkiye gözlerini saat 04,08’de depremle açtı. Düzce’de 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. AFAD, Depremin ardından 123 artçı yaşandı. 61 yaralı var. 678 personel, 146 araç bölgede görev yapıyor. Beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.” açıklaması yaptı? Peki deprem neyin habercisi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirdi.