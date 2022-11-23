23 Kasım 2022, Çarşamba
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5,9 şiddetinde Düzce depremi | İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Son dakika deprem haberleri… Düzce’de bugün 04.08 saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD 72 yaralının olduğunu ve 135 artçının meydana geldiğini açıkladı. Bugün yaşanan depremler Türkiye’de geçmişten günümüze yaşanan depremleri hatırlattı. İşte tüm detaylar…