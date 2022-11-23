23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 5,9 şiddetinde Düzce depremi | İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler

5,9 şiddetinde Düzce depremi | İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 15:02
Son dakika deprem haberleri… Düzce’de bugün 04.08 saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD 72 yaralının olduğunu ve 135 artçının meydana geldiğini açıkladı. Bugün yaşanan depremler Türkiye’de geçmişten günümüze yaşanan depremleri hatırlattı. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
’’Siyasette küslük, dargınlık olmaz’’
''Siyasette küslük, dargınlık olmaz''
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
Kara harekatı nasıl olur?
Kara harekatı nasıl olur?
Ertekin ve Özcan’ın rozetleri takıldı
Ertekin ve Özcan'ın rozetleri takıldı
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Beton tüneller mezarları olacak
"Beton tüneller mezarları olacak"
Suriye’ye kara harekatı mesajı
Suriye’ye kara harekatı mesajı
Büyük Marmara Depremi ile bağlantısı var mı?
Büyük Marmara Depremi ile bağlantısı var mı?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster