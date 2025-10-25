500 bin yeni konut geliyor! İşte tüm detaylar…

25 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 25.10.2025 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz için dönüm noktası olacak” dediği konut projesinin detaylarını paylaştı. İlk başvuru 15 Kasım'da yapılacak. İlk teslimatsa mart 2027'de olacak. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları dün belli oldu. Peki kiralık sosyal konut projesi neden önemli? Konut projesi ev-kira fiyatlarına nasıl yansır? Ayrıntılar haberimizde...
