5 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor.

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