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5 milyon euroluk rüşvet talebi!

5 milyon euroluk rüşvet talebi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 12:20
Güncelleme:20.03.2025 12:20
Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olmakla gözaltına alındığı soruşturmanın detaylarında, şoke eden rüşvet çarkı gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak bilinen Ertan Yıldız, ünlü bir AVM'ye giderek "Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde depreme dayanıksız kararı çıkarırız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.
5 milyon euroluk rüşvet talebi!
5 milyon euroluk rüşvet talebi!
5 milyon euroluk rüşvet talebi!
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