5 milyon euroluk rüşvet talebi!

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olmakla gözaltına alındığı soruşturmanın detaylarında, şoke eden rüşvet çarkı gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak bilinen Ertan Yıldız, ünlü bir AVM'ye giderek "Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde depreme dayanıksız kararı çıkarırız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.