5 lider Akşener’e karşı anlaşma mı yaptı? İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?

Türkiye 2 Mart 2023’te gece saatlerinde 90’ları hatırlatan bir koalisyon krizine sahne oldu. 6’lı koalisyonun 12. toplantısında cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sesleri yükselirken İYİ Parti lideri Meral Akşener toplantı asık bir suratla bitirdi ve 3 Mart Cuma günü masayı devirdi. Kendilerinin kıskaca alındığın ve kirli pazarlıkların döndüğünü söyleyen Akşener adaylık daveti yaptığı İmamoğlu ve Yavaş’tan veto yedi. Peki bundan sonra ne olacak? 5’li koalisyon yarın adayı belirler mi? İYİ Parti’nin yol haritası ne olacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.

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