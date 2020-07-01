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5 kuruşluk vapurla milyonluk rant! CHP'li gelinden kayınpederine büyük kıyak |Video

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Giriş: 01.07.2020 12:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'deniz ulaşımını özendirmek' gerekçesiyle şehir hatları vapurlarında bazı hatlarda yolculuk ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından milyonluk rant çıktı. CHP’li Meclis üyesinin gelini, Şehir Hatları Genel Müdürü olunca kayınpederinin ortağı olduğu Dentur’a büyük kıyak geçti. İBB’nin ‘5 kuruşluk’ vapur tarifesine, Dentur’un tekneleri dahil edilmedi.

CHP'li İBB yönetimi, 31 Ağustos'a kadar sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa yolculuk yapılacak hatları, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıkladı.

5 kuruşluk vapur seyahat indiriminden mahrum kalanlar sadece, Üsküdar- Beşiktaş, Beşiktaş-Kabataş hatlarını kullananlar oldu. Bu hatta şehir hatları dışında Dentur Avrasya şirketi çalışıyordu. Eğer şehir hatları vapurları 100 bin yolcu taşıyan bu hatta çalışır ve ücretini 5 kuruşa indirirse, Dentur Avrasya milyonlarca liralık kazançtan olacaktı.

Konuyu İBB'nin gündemine getiren İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçimlerden sonra Şehir Hatları Genel Müdürü yaptığı Sinem Dedetaş'tı. Ne tesadüf ki Genel Müdür Dedetaş, CHP, Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Nurkal Dedetaş'ın geliniydi. Nurkal Dedetaş ve akrabaları ise Dentur Avrasya'nın sahiplerindendi.

'Hayırlı gelin' Dedetaş'ın önerisi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) geçen hafta oy birliği ile kabul etti. Gelin Dedetaş'ın girişimiyle uygulamaya konulan 5 kuruşluk vapur yolculuğuna, İstanbul'da denizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turyol'da teknesi olanlar büyük tepki gösterdi.

NİÇİN DİĞER HATTA UYGULANMIYOR
Şehir hatları iskelelerinin yanında alternatif ulaşım hizmeti veren Turyol'un 60 tekne işletmecisi, indirimden dolayı yolcunun şehir hatlarını tercih edeceğine dikkat çekti. Gemi sahipleri, "Pandemiden sonra yolcu sayımız 50 binlerden 15 binlere kadar düşmüştü. Bu uygulama Dentur Avrasya'nın taşıma yaptığı hatlarda neden uygulanmıyor. 5 kuruşa Kadıköy-Eminönü'ne giden yolcu için Beşiktaş - Üsküdar hattında yolculuk yapanlara neden uygulanmıyor" diyerek tepkisini gösterdi.

5 kuruşluk vapurla milyonluk rant! CHPli gelinden kayınpederine büyük kıyak... 5 KURUŞLUK VAPURLA MİLYONLUK RANT! CHP'Lİ GELİNDEN KAYINPEDERİNE BÜYÜK KIYAK...

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