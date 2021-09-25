5 büyük zincir markete müfettiş! Ticaret Bakanlığı ekipleri fahiş fiyat denetimi yapacak

5 büyük zincir markette geniş yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Yapılan açıklamada, “5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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