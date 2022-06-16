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43 ilde “Dümen Operasyonu”

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 09:25
Ankara polisi ilginç bir operasona imza attı. 43 ilde düzenlenen operasyonda kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapattıkları belirlenen 226 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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