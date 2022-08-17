17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 16:21
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, çeşitli partilerden kazanan bazı Belediye Başkanları AK Partiye geçti. Şu ana kadar 41 Belediye Başkanı AK Parti Rozeti taktı, 50'ye yakın ise başvuru talebi olduğu belirtildi.
Dünyanın gözü Lviv’deki 3’lü zirvede
Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede
41 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
22 terörist etkisiz öldürüldü
22 terörist etkisiz öldürüldü
Göçmenlere Yunan zulmü
Göçmenlere Yunan zulmü
Sesimi duyan var mı?
"Sesimi duyan var mı?"
İnce’den Yanardağ’a çağrı: Merdane gibi dönme!
İnce'den Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme!
Muharrem İnce’den ’Adam Kazandı’ açıklaması
Muharrem İnce'den 'Adam Kazandı' açıklaması
Bakan Kurum’dan flaş açıklamalar
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar
4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Altılı masa son kez toplanıyor
Altılı masa son kez toplanıyor
A Haber’in yayını nasıl çarpıtıldı?
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı?
Daha Fazla Video Göster