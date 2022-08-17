17 Ağustos 2022, Çarşamba
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41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, çeşitli partilerden kazanan bazı Belediye Başkanları AK Partiye geçti. Şu ana kadar 41 Belediye Başkanı AK Parti Rozeti taktı, 50'ye yakın ise başvuru talebi olduğu belirtildi.