27 Nisan 2023, Perşembe
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40'ıncı aile evladına kavuştu! Tunar ailesi, 3 yıl sonra PKK'dan kaçan çocuğu ile buluştu
Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 333 gündür sürüyor. Erzurum'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan bir aile daha evladına kavuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.