4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu! Ana gündem İsrail Gazze katliamı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 4. düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu bu yıl "Küresel ve yerel boyutlarıyla İslamofobi" temasıyla gerçekleştirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Müslümanlara yönelik olumsuz algıda en büyük rolü medya oynuyor" dedi.

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