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4 ile YHT hattı! Seyahat süresi 2 saate 15 dakikaya düşecek

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 10.07.2024 11:59
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın yapımı sürüyor. Projenin tamamlandığı Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
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