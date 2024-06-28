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4 ilde Bozdoğan-47 operasyonu! 28 şüpheli yakalandı...

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 28.06.2024 08:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-47' operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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