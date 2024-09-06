4 günde 27 terörist öldürüldü! Irak'ın kuzeyine operasyon

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 4 günde 27 PKK'lı teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Açıklamada 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

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