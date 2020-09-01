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4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak Muharrem İnce'nin otobüsünde CHP'ye yer yok!

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Giriş: 01.09.2020 11:34
Güncelleme:01.09.2020 11:41
Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin, 4 Eylül Cuma günü Sivas'tan yola çıkacağını açıkladı. Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Muharrem İnce'nin otobüsünde CHP logosunun bulunmaması dikkat çekti.

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, '1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyurmuştu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanından yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi" dedi.

CHP LOGOSUNA YER YOK!

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Türkiye haritası üzerinde 'Memleket Hareketi' yazan otobüste, İnce'nin fotoğrafları da yer alırken, CHP logosunun bulunmaması dikkat çekti.

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