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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye temmuz artışı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 15:49
Güncelleme:04.04.2022 15:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında sona geldiklerini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanları ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ayrıntılar da verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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