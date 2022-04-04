04 Nisan 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye temmuz artışı ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında sona geldiklerini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanları ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ayrıntılar da verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.