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32 ilde zehir tacirlerine darbe

32 ilde zehir tacirlerine darbe

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 08:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 63’ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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