31 Ocak 2022 Kovid-19 tablosu! Vaka ve vefat rakamları son durum | Bakan Koca'dan açıklama var

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı. 31 Ocak 2022 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." mesajını verdi.

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