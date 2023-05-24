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300 yataklı hastane, hasta kabulüne başladı! Defne Devlet Hastanesi'nde yoğunluk

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 13:47
Hatay'da altmış günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Hatay İl Sağlık Müdürü uzman doktor Tunga Barçın anlattı.
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