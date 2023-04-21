30 Ekim 2020 İzmir depremi! İşte depremzedeler için yapılan konutlar

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,8'lik depremin yaraları kısa sürede sarıldı. Depremzedeler TOKİ eliyle yapılan konutlarına 1 yılda kavuştu Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

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