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30 Ekim 2020 İzmir depremi! İşte depremzedeler için yapılan konutlar

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Giriş: 21.04.2023 16:08
Güncelleme:21.04.2023 16:08
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,8'lik depremin yaraları kısa sürede sarıldı. Depremzedeler TOKİ eliyle yapılan konutlarına 1 yılda kavuştu Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…
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İşte depremzedeler için yapılan konutlar
İşte depremzedeler için yapılan konutlar
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