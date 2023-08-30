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30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı

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Giriş: 30.08.2023 22:40
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamındaki "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" bandoların parça icrasıyla başladı. Tüfekli gösterinin ardından alana giren BaşkanErdoğan, CSO'nun seslendirdiği 15 Temmuz Marşı ile karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur-an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. Oylamada ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti. Program 100. Yıl Marşı'nın birliklerce çalınmasının ardından dron ve ışık gösterisiyle son buldu.
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