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30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunması Can Ataklı'yı rahatsız etti! Skandal ifadeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 16:21
Güncelleme:04.09.2022 16:22
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlandı. Külliye’deki kutlamalarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 30 Ağustos’ta Kur’an okunmasını hedef aldı.
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