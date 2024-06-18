18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 11:32
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Afet bölgesinde bayram!
Afet bölgesinde bayram!
İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı?
İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı?
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Türkiye’ye iade edilecekler mi?
Türkiye’ye iade edilecekler mi?
İsrail savaş kabinesini feshetti
İsrail savaş kabinesini feshetti
Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu
Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu
AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı
AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı
Siyasette bayram molası
Siyasette bayram molası
İlk 2 günde 16 kişi hayatını kaybetti
İlk 2 günde 16 kişi hayatını kaybetti
Fetullah Gülen’e organ nakli mi yapıldı?
Fetullah Gülen'e organ nakli mi yapıldı?
Muğla’ya 70 bine yakın araç giriş yaptı!
Muğla'ya 70 bine yakın araç giriş yaptı!
Daha Fazla Video Göster