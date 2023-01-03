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3 kamu bankasından yeni kredi paketi! Teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklenecek

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 12:32
3 kamu bankası teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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3 kamu bankasından yeni kredi paketi!
3 kamu bankasından yeni kredi paketi!
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