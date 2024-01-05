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3 denizde Denizkurdu Tatbikatı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 15:36
Denizkurdu Tatbikatı 7-16 Ocak 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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3 denizde Denizkurdu Tatbikatı
3 denizde Denizkurdu Tatbikatı
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