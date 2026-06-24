28 Şubat zihniyeti Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlara markette çirkin taciz

Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapan iki tesettürlü genç kadın, bir şahsın yakışıksız sözlü saldırısına uğradı. Market alışverişi yaptıkları sırada giyim kuşamları üzerinden hedef alınan kadınlara yönelik sarf edilen "Hangi tarikattansınız?" sözleri, karanlık 28 Şubat zihniyetinin hala diri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük bir infiale neden olurken, emniyet güçleri konuyla ilgili harekete geçti.