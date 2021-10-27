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27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 27.10.2021 19:59
Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
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