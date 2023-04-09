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26 parti YSK’ya liste sundu

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Giriş: 09.04.2023 17:42
Güncelleme:09.04.2023 17:51
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener “Liste başvuruları 11 Nisan’a kadar incelenecek.” ifadelerini kullandı.
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