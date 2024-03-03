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25 km'den hedefini imha etti! Orta irtifa hava savunma füze sistemi 'HİSAR-O'dan yeni görüntü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 15:37
Milli Savunma Bakanlığı, orta irtifa hava savunma füze sistemi 'HİSAR-O'nun yeni görüntülerini paylaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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