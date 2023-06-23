23 Haziran 2023, Cuma
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23 yıl önce harman yaparken ÖSS birincisi oldu! bakan yardımcısı oldu!
2000 yılında köyünde harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrendi. Tüm Türkiye "ÖSS şampiyonu" tarlada çalışırken müjdeli haberi aldı haberleriyle onu tanıdı. Aradan yıllar geçti. İşte o gün Türkiye'de gündem olan öğrenci Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı. İşte İnan'ın başarı dolu hikayesi…