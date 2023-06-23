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23 yıl önce harman yaparken ÖSS birincisi oldu! bakan yardımcısı oldu!

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Giriş: 23.06.2023 11:48
2000 yılında köyünde harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrendi. Tüm Türkiye "ÖSS şampiyonu" tarlada çalışırken müjdeli haberi aldı haberleriyle onu tanıdı. Aradan yıllar geçti. İşte o gün Türkiye'de gündem olan öğrenci Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı. İşte İnan'ın başarı dolu hikayesi…
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