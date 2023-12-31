2023 yılı enerji açısından nasıl geçti? Türkiye hangi bölgelerde petrol ve doğal gaz keşfi yaptı? TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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