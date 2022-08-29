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2023 Sırat Köprüsü'nden geçilecek bir seçim olacak! Canlı yayında milyonları uyardı

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Giriş: 29.08.2022 00:16
Güncelleme:29.08.2022 00:40
A Haber ekranlarında Türkiye'de kurulmak istenen yeni kumpasları ve 2023 seçimlerine ilişkin Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinin sırat köprüsünden geçilecek bir seçim olduğunu söyleyen Başbuğ, ABD'nin Türkiye üzerinde uygulamak istediği planı da canlı yayında anlattı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin daha fazla kaosa sürüklenmek isteneceğini söyleyen Başbuğ "Oyuna gelirsek çok ağır bedeller öderiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Montaj görüntüler vs. çok sayıda suni olaylar da yaratılacak. Bir takım kasetler gündeme gelecek. Ama bunlara düşmemeliyiz." dedi.
2023 Sırat Köprüsü’nden geçilecek bir seçim olacak!
2023 Sırat Köprüsü'nden geçilecek bir seçim olacak!
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