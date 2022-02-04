2021'de Yunanistan 15 bin kişiyi ölüme terk etti! Türkiye yaşam eli uzattı

2015 yılında Aylan bebeğin karaya vuran cansız bedeni herkesi üzüntüye boğdu. Bu acı ölüm kısa süreli bir farkındalık oluşturdu. Finlandiya dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek için Aylan bebeğin resmini 5 Euro'luk bozuk paranın üstüne bastı. Ancak bunların hepsi unutuldu.

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