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2021'de Yunanistan 15 bin kişiyi ölüme terk etti! Türkiye yaşam eli uzattı

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Giriş: 04.02.2022 09:22
Güncelleme:04.02.2022 09:31
2015 yılında Aylan bebeğin karaya vuran cansız bedeni herkesi üzüntüye boğdu. Bu acı ölüm kısa süreli bir farkındalık oluşturdu. Finlandiya dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek için Aylan bebeğin resmini 5 Euro'luk bozuk paranın üstüne bastı. Ancak bunların hepsi unutuldu.
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