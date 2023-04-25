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20 soruda 'Yarısı bizden' kampanyası! Bakan Murat Kurum A Haber ekranlarında tek tek açıkladı

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Giriş: 25.04.2023 00:33
A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni konut hamlelerinde dair son detayları paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı bizden" kampanyasına ilişkin bilgiler verdi. Kurum, "Yarısı bizden kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Fazla başvuru olursa noter huzurunda kura çekilecek. Dönüşüm için 3'te 2 çoğunluk şart, rızaya dayalı olmalı." ifadelerine yer verdi. İşte 20 soruda "Yarısı Bizden" detayları...
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