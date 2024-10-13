2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim tarihleri arasında trafik ekiplerinde 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini be 549 bin araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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