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2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi

2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 08:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim tarihleri arasında trafik ekiplerinde 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini be 549 bin araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
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