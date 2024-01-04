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2 günde Orta Doğu’yu sarsan 2 büyük saldırı! Arkasında kimler var? Bölgeyi ateşe verme planında kim, kiminle?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 13:26
İran'da 4 yıl önce ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında art arda iki patlama oldu. Terör saldırısında 100’den fazla kişinin öldüğü duyuruldu. Bu saldırıdan saatler önce de Hamas’ın 2 numarası Aruri İsrail tarafından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dahiya bölgesinde 7 kişiyle beraber öldürüldü. Peki Hamas liderini Lübnan'da öldüren İsrail şimdi de İran'ı mı vurdu? Bölgeyi ateşe verme planında kim, kiminle? Önce Lübnan sonra İran, saldırıların amacı bölgesel savaş mı? Orta Doğu'da savaşı kimler körüklüyor? Saldırıların faili İsrail mi, yoksa başka planlar mı devrede? Büyük bir savaşın ayak sesleri mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Oralı değerlendirdi.
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