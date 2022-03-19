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1915 Çanakkale Köprüsü'nde muhteşem görüntü

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Giriş: 19.03.2022 00:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Türkiye'nin Batı'ya açılan aydınlık kapısı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. İşte o muteşem anlar...

Türkiye'nin aydınlık yüzü "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

SÜRE 6 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

MEST EDEN IŞIK GÖSTERİSİ

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece de ışık gösterisi yapıldı.

KUTLAMALAR SÜRDÜ

Akşam saatlerinde başlayan ışık gösterisinde dev spotlarla denize ve gökyüzüne ışık yansıtıldı.



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